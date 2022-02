Alex Belli pronto per un progetto bollente? Dopo il Grande Fratello Vip l’attore di Centovetrine potrebbe accettare una nuova iniziativa veramente “hot” così come si legge tramite le chicche di gossip di Chi Magazine.

Proprio di recente, in merito ad alcuni presunti progetti bollenti, Alex Belli ospite di Casa Chi aveva parlato di Rocco Siffredi dopo una precedente esperienza comune con l’Isola dei Famosi:

Sono stato a casa di Rocco ma siamo due mondi completamente diversi. Nonostante tutti possano pensare che con lui si possa parlare solo di una cosa, io ho fatto due mesi con lui all’Isola ed abbiamo parlato di tutt’altro.

Lo rispetto è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale.

Se Rocco mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi chiese se me la sentivo di farlo. Me l’aveva proposto… Ma no, non lo farei.