Alex Belli ha svelato a quanto ammonta la penale da pagare al Grande Fratello Vip in caso di ritiro volontario e anticipato dal reality show più spiato della televisione italiana.

Stiamo parlando di ben 50.000 euro. – riportano i colleghi di Novella 2000 – Una somma da capogiro che farà sicuramente in modo che gli inquilini di quest’anno ci pensino bene prima di dire addio alla Casa. Al contrario di come hanno fatto alcuni ex colleghi, come per esempio Pamela Prati o ancora Flavia Vento nelle passate edizioni.

Attualmente nessuno ha espresso la volontà di abbandonare il gioco anche se Tommaso Eletti (in nomination con Francesca Cipriani) ha già svelato un po’ di insofferenza:

Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto. Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro.

