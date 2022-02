Ieri sera Alex Belli e Delia Duran hanno letteralmente sradicato le regole del “gioco”. Se il loro amore era libero (prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip), adesso le cose sono cambiate.

“Ciak si gira”, Alex Belli detta le nuove “regole” a Delia Duran

Il man della factory ha giurato amore esclusivo alla moglie, svelando di volere organizzare anche una riappacificazione con i fiocchi direttamente nella Love Boat.

“Io pensavo, se sei d’accordo, di organizzare una Love Boat dove ci scambiamo le fedi, questa roba qua…”, ha affermato Alex chiacchierando con la moglie nella stiva.

Delia, quindi, stava per rimettersi la fede ma è stata prontamente fermata dal marito:

No, no, no… ce li scambiamo lì dentro! E’ più bello.

Il man, proprio in queste ore, ha deciso di fare una proposta alla moglie e di cambiare le regole del gioco per recuperare il loro matrimonio: “La nuova regola è l’esclusività”. La modella venezuelana, inizialmente un po’ titubante, ha risposto in maniera positiva alla richiesta del marito: “Ci sarà!”.

Delia: Alex mi ha regalato un viaggio alle Maldive

Manila: Quando partite?

Delia: Quando finisce il programma Un ringraziamento particolare a chi l’ha votata per farla diventare la prima finalista Che è stato tutto pianificato l’avete capito o ancora no?#GFvip #teamsoleil — semplicemente io 💕 (@semplic34496154) February 19, 2022