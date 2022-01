Durante l’appuntamento odierno con Mattino Cinque, si è parlato del Grande Fratello Vip, comprese le ultime dinamiche che hanno riguardato Alex Belli e Delia Duran fuori e dentro la Casa.

L’aereo Solex? Alex Belli è sempre dietro – ha svelato Arianna David in collegamento con Federica Panicucci – il regista di tutto, come questa cosa di ieri che l’ha lasciata quando a me risulta che lui la lascia libera di fare questo percorso in casa così come è stato lui libero. E’ l’artefice di questi giochetti psicologici, non voleva dire questo, l’ho appurato da chi è vicino, lui le sta dicendo: ‘come io ho avuto la possibilità di fare questo percorso libero nella casa ed ora tocca a te’.