Alex Belli, durante un’intervista con la moglie Delia Duran tra le pagine di Chi Magazine, ha ribadito il suo concetto di coppia aperta svelando il desiderio di avere dei figli al più presto.

Io e Delia siamo una coppia aperta: e quindi? Noi siamo una coppia diversa dalle altre, ma solo per gli altri. Mi fa sorridere chi fa battaglie e poi usa la parola diverso in modo ottuso per inquadrare le esistenze altrui. Noi siamo normalità e adesso vogliamo un figlio.

Vogliamo un bambino, ma dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è semplice. Però niente è impossibile e va detto. Se sarà femmina il nome è ‘Pantera’. se invece sarà un maschio è Alex Junior. Perché la mia dinastia da egoriferito fino alla fine deve continuare.