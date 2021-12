Alex Belli spiega perché non si è scontrato con Soleil Sorge al GF Vip: “Mi dispiace per chi…”

Alex Belli, costretto a casa per via di una brutta bronchite, è ugualmente intervenuto in collegamento al Grande Fratello Vip. Non si è assolutamente capito il perché è nemmeno i vipponi ne hanno compreso il senso e Soleil Sorge ha lanciato qualche divertente frecciatina.

Alex Belli in versione “agnellino”: nessuno scontro con Soleil Sorge

Dopo aver letto in diretta un post “criptico” di Alex Belli e averlo spremuto a dovere (ma il succo è – chiaramente – esaurito), il man della factory ha spiegato su Twitter che non interverrà mai per seminare zizzania:

Mi dispiace per chi vuole risposte con Odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente!! #alexbelli — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 28, 2021

Ok man, se non vuoi litigare per me puoi pure andare…

Scherzi a parte, il man del game in questa edizione del GF Vip ha già dato ciò che ci poteva offrire, basta così.