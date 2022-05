Ieri sera, durante la puntata in diretta dell’Isola dei Famosi in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Nicolas Vaporidis si è scontrato con Delia Duran che ha voluto difendere l’amica Lory Del Santo.

Ciao Nicolas. Innanzitutto anziché dirti ‘piacere di conoscerti’ direi che non è un piacere conoscerti, per le brutte parole che hai utilizzato nei confronti di Lory Del Santo. – ha esordito la moglie di Alex Belli – Ho visto dei video in questi giorni dove hai parlato, sparlato malissimo di lei. E ti reputavo una persona intelligente, Nicolas.

Invece di avere un punto d’incontro con Lory, no. Hai dimostrato di essere una persona non ottimista, ma pessimista. Perciò datti una regolata. E in più mi sono domandata: ma non è che questi teatrini che stai facendo è perché hai paura di Lory Del Santo, che ha già vinto un’Isola dei Famosi.