Alex Belli in diretta con Pomeriggio 5 ha parlato della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, prendendo le difese della princess e svelando di avere sentito Franco al telefono.

Quando si sono lasciati loro erano da me. Ho scattato alle tre sorelle Selassiè in studio e litigavano… c’erano dei problemi che venivano da lontano. Ho sentito anche Franco. Il Grande Fratello Vip è bello perché è una bolla. Ci sono tante coppie che rimangono.

La prova del nove è proprio fuori. Poi porti la tua storia se funziona bene se non funziona amen. Io sono un brutto esempio? Non è certo per colpa mia che si sono lasciati.

Ho sentito Franco, il papà di Bortuzzo, la verità è questa: lui li ha lasciati vivere perché abitavano nella stessa casa. Che vuol dire che si sono lasciati mentre scattavano le foto con me?

Sapevo che stavano litigando ma non c’entra niente lo shooting.