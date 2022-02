Guai a dire al man della factory dove deve stare! Ne sa qualcosa la regia del Grande Fratello Vip che, come mostrato in un video divenuto virale sui social, ha avuto un acceso diverbio con Alex Belli.

Alex si trovava nella stiva e non aveva alcuna voglia di tornare nella Casa insieme al resto del gruppo di concorrenti. Sollecitato dalla regia, l’attore ha perso il controllo rispondendo a tono:

“Se vuoi parlare con Delia devi ritornare in Casa, grazie”, ha precisato la voce di un autore.

Alex Belli ha proseguito e si è scaldato parecchio:

Sì sono qua… posso pettinarmi porca troi*? Aspetta un attimo, non voglio stare in mezzo all’altra gente. Ma parlo qua sull’amaca. 5 secondi. Tanto non posso andare di là e parlare in mezzo alla gente. Parlo qua sull’amaca come l’altro giorno. Hai le telecamere. Ma cosa ti cambia? Cosa ti cambia? Mi metto qui a parlare, anziché stare in camera. Gira la camera, gira quella qui, mi senti? Dove vado?