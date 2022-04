Botta e risposta social tra Dayane Mello e Alex Belli, ospite ieri della quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show. Dopo l’ingresso del man con conseguente reazione di Soleil Sorge, la modella brasiliana ha commentato in diretta.

Alex Belli litiga con Dayane Mello: la reazione di Soleil Sorge

“Mi rifiuto di vederlo, non mi piace. Lui ha umiliato Soleil”, ha commentato Dayane Mello in diretta su Mediaset Infinity nel corso de La Pupa Party. Alex Belli, quindi, ha deciso di rispondere su Twitter:

Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei una ipocrita.

SAPESSI come non ti sopporto io!! Sei Falsa come Giuda!! Quando mi incontri fai FALSI SORRISI per depistare!! ❌ Ipocrita!!#alexbelli VS #DayaneMello https://t.co/gr5jQKY2GI — ALEX BELLI (@AXBproduction) April 5, 2022

Dopo la diretta con Andrea Dianetti su Mediaset Infinity, Dayane ha replicato sempre sul social network dell’ uccellino azzurro:

Sono indignata per il comportamento di una persona che in nome della fama nasconde la verità. Questi soggetti usano le persone per arrivare alla fama. Allora perché non parli della realtà? Prova ad essere più trasparente, sii libero invece di vivere nel mondo delle bugie. Essere liberi è avere la libertà di essere sé stessi, di poter vivere la vita come meglio si crede. Non è giusto utilizzare le persone per ottenere qualcosa!

La reazione della Stasi

Soleil Sorge si è totalmente schierata da parte della sua amica cliccando “like” al suo commento su Twitter.