Boom stagionale per il Grande Fratello Vip. Gli ascolti portati a Casa ieri hanno superato tutte le aspettative: merito del triangolo più chiacchierato d’Italia? Secondo Alex Belli la risposta è sì.

Alex Belli lascia l’Italia e si “pavoneggia” per il boom di ascolti del GF Vip

Il man che ha lasciato il game per tornare alla sua factory, ha condiviso alcuni tweet che evidenziano proprio questo record stagionale di ascolti per merito delle sue dinamiche.

Questo 23,6% di share è frutto del modo vivere fuori dagli schemi che ha Alex. Se fosse stata una situazione ordinaria, in quanti si sarebbero appassionati? In quanti avrebbero seguito/criticato così tanto, una storia che racconta di un amore classico?

Scrive un utente che Alex ha prontamente ritwittato.



E se sul social network dell’ uccellino azzurro condivide pensieri artistici, su Instagram regala gioie e posta uno scatto sopra l’aereo salutando l’Italia: man, dove te ne vai?

Vi svelo un segreto: Alex non riesce a farmi antipatia e mi strappa sempre un sorriso, non so che farci…

La decisione dopo la diretta