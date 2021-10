Alex Belli si è confidato con Sophie Codegoni sul suo rapporto con Soleil Sorge (visto che tutta la Casa del Grande Fratello Vip crede che tra di loro ci possa essere qualcosa oltre l’amicizia).

A me Soleil piace tantissimo, come compagna di viaggio, come amica, come quello che stiamo facendo qua. Durante il giorno noi ci cerchiamo perché io, lei e Davide siamo una specie di compagnia teatrale e mi piace tantissimo la sua ironia, ma come non mi piace assolutamente come ipotetica donna da avere al mio fianco. Non ci convivrei insieme, ma ci farei un viaggio.