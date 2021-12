E’ tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, venerdì 17 dicembre 2021 in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: Alex Belli torna per un confronto con Soleil Sorge (e non solo…).

Alex Belli torna: tre nuovi concorrenti, le anticipazioni del Grande Fratello Vip

Tre nuovi concorrenti sono pronti ad arrivare nella Casa del Grande Fratello Vip. Con molta probabilità si tratta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Nathaly Caldonazzo.

Alex Belli è pronto a tornare al GF Vip per un faccia a faccia di fuoco con Soleil Sorge. Dopo la squalifica, il man della factory è tornato a casa con Delia Duran e la coppia si è già mostrata sui social in tutta serenità.

Nel corso della nuova puntata scopriremo anche chi abbandonerà il gioco e chi, invece, resterà anche oltre le vacanze di Natale.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: tre ingressi stasera? Ecco i possibili nomi

