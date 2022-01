Alex Belli non sarà in studio al GF Vip nelle prossime puntate? Cosa potrebbe accadere

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha deciso di decretare “game over” e tornare nella sua factory creativa, continuando a vivere in modo totalmente libero. Per questo ha lasciato l’Italia per un viaggio in Egitto.

Salta la presenza di Alex Belli al GF Vip? Ecco il motivo

Alex Belli ha deciso di staccare la spina da tutte le dinamiche relative al Grande Fratello Vip, a Delia ed a Soleil, volando alla volta di Sharm el-Sheikh insieme all’amico e makeup artist Alessandro Filippi. E’ bastato fare un giro social incrociato tra le varie Instagram Stories per ‘localizzare’ l’ex attore di CentoVetrine.

Questo tuttavia significa solo una cosa: ammesso e non concesso che lo stesso Alex abbia intenzione di prendere parte e che la produzione del reality intenda invitarlo in studio, almeno nelle prossime puntate non sarà presente.

Indipendentemente dalla volontà di Alex, infatti, occorre fare riferimento all’ordinanza del 22 ottobre scorso e prorogata al 31 gennaio 2022 da parte del Ministro della Salute italiano in riferimento alle regole da seguire per il rientro in Italia da Paesi come l’Egitto. Ecco cosa riporta il portale ministeriale ViaggiareSicuri.it:

Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’indirizzo indicato sul dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato. Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

Non sappiamo al momento quanto durerà il viaggio in Egitto di Alex Belli, ma ciò che è certo è che per legge, al suo ritorno, dovrà comunque attendere 10 giorni, con successivo tampone negativo, prima di poter eventualmente accedere allo studio.

Nel frattempo però non può essere del tutto esclusa la sua partecipazione al reality in collegamento come già accaduto circa un mese fa.