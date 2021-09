Alex Belli crolla nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attore confidandosi con Manila Nazzaro ha svelato la sua paura di non poter avere figli dopo i numerosi tentativi fatti con la moglie Delia Duran.

“Io e Delia ci stiamo provando da un anno”, ha svelato Alex Belli particolarmente provato dalla sua confidenza inedita sotto l’occhio indiscreto delle telecamere del Grande Fratello Vip.

Di contro, Manila Nazzaro che recentemente ha dovuto fare i conti con un dolorosissimo aborto, ha consolato il compagno di reality con grande affetto:

Ragazze non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare cure. È una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto ma vi prego, non vi fate prendere in giro. Alla fine, io penso che se qualcuno superiore ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così con una donna e poi un mese dopo dire di amare un’altra.