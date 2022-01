Alex Belli e Fabrizio Corona “uniti” da una donna in comune? Il gossip

Nonostante Alex Belli sia uscito ormai da settimane dalla Casa del Grande Fratello Vip, le antenne del gossip sono costantemente puntate sull’attore e le dinamiche che girano attorno a lui, comprese Delia Duran e Soleil Sorge.

Alex Belli e Fabrizio Corona “uniti” da una donna in comune?

Tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi attualmente in edicola, il buon Alberto Dandolo tira in ballo un gossip con protagonisti Alex Belli e Fabrizio Corona apparentemente “uniti” da una donna comune:

In pochi sanno che il noto attore di fiction ha avuto di recente una relazione passionale con una donna che ha fatto parte anche della vita affettiva e professionale di Fabrizio Corona…

Di chi si tratterà? Dandolo, successivamente, fa anche una riflessione condivisibile:

Nonostante sia stato squalificato dal GF Vip, Alex Belli continua ad imperversare nel reality del Biscione come ospite o ‘disturbatore’.

Domani sera però, visto il recente viaggio di Alex fuori dall’Italia (si trova in Egitto), il man del game potrebbe rimanere totalmente dietro le quinte facendo pesare la sua assenza (oppure, in alternativa, potrebbe sempre palesarsi in collegamento).

Indipendentemente dalla volontà di Alex, infatti, occorre fare riferimento all’ordinanza del 22 ottobre scorso e prorogata al 31 gennaio 2022 da parte del Ministro della Salute italiano in riferimento alle regole da seguire per il rientro in Italia da Paesi come l’Egitto. Ecco cosa riporta il portale ministeriale ViaggiareSicuri.it: