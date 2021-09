Alex Belli – attualmente – è uno dei concorrenti migliori di questo Grande Fratello Vip. Ironico, disponibile e premuroso, ieri durante in gioco organizzato dalla produzione, ha svelato di aver diffidato due persone prima di fare l’ingresso nella Casa.

Chi non vorrei che entrasse in casa per un confronto? Beh è facile… la mia ex moglie e la mia ex fidanzata che tra l’altro hanno una bella diffida!