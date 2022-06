Alex Belli e Delia Duran, chimica ‘a freno’: cosa devono fare per un figlio, “soffriamo per questo limite”

Alex Belli e Delia Duran hanno dimostrato in questi mesi di avere una chimica fuori dal comune, al punto da averli aiutati a superare la profonda crisi nata durante la permanenza dell’attore nella spiatissima Casa del GF Vip, dove aveva fatto la conoscenza di Soleil Sorge. Adesso però quella chimica sarebbe stata messa a freno per via di un forte desiderio da parte della coppia: quello di avere un figlio.

Alex Belli e Delia Duran: il desiderio di un bambino

Al fine di favorire il concepimento, su consiglio dei medici Delia Duran e Alex Belli dovrebbero diminuire i loro rapporti. Ecco cosa ha raccontato la modella venezuelana tra le pagine del settimanale Nuovo:

Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento.

Questo ovviamente ha messo in difficoltà la coppia:

Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista.

Il limite in questione sarebbe di due volte a settimana. In tutto ciò la modella ha anche svelato di stare seguendo una dieta equilibrata e starebbe facendo uso di integratori e vitamine. E se il bambino non dovesse arrivare? Alex e Delia avrebbero già valutato la fecondazione assistita. A conferma di quanto sia forte il desiderio di un piccolo (o una piccola) Belli-Duran nella loro vita. Solo allora la coppia ha ammesso che tornerà a pensare anche al matrimonio (esattamente il rito civile mai celebrato).