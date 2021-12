Alex Belli intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato della new entry Alessandro Basciano svelando pure cosa è successo sotto le coperte con Soleil Sorge quando si trovava ancora al Grande Fratello Vip.

Quelli come Basciano io li chiamo gli “acchiappaclip”. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere il video in puntata, è una cosa che non sopporto. E poi c’è uno squilibrio perché hanno informazioni e lucidità mentre Soleil è debole e confusa. Dopo tre mesi sei provato. Voglio vedere i nuovi arrivati: sulla distanza, anche l’american smile si scalfisce.