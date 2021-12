La quiete dopo la tempesta. Ieri sera Soleil Sorge e Alex Belli hanno litigato nella Casa del Grande Fratello Vip. “Hai manie di protagonismo!”, ha urlato l’italo americana nei confronti dell’attore che, dopo alcune ore, ha chiesto scusa.

Nella notte, Alex e Soleil si sono riavvicinati e proprio la Sorge si è addormentata abbracciata a lui con la testa sopra il suo petto. “Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo”? ha sussurrato Belli.

Secondo la rete, domani, nel corso della diretta arriverà il “colpo di scena” con il dietrofront pubblico di Alex, seguendo il suo ipotetico copione.

Anche Adriana Volpe pensa che tra i due la più coinvolta sia proprio Soleil:

Soleil è sotto un treno. L’unica autentica in tutta questa pantomima e sceneggiata è proprio lei. Si è avvicinata in punta di piedi e c’è feeling ed empatia. Qualcosa di vero c’è ma a senso unico. Lei è attratta ed è sensibile al suo fascino ma soprattutto si divertono a creare dinamiche.

Alex secondo me è un grande narcisista. Lui ha piacere nel guardarsi e sa che ad ogni azione corrisponde una reazione degli autori. Lui lo fa per narcisismo e non perché è preso da Soleil mentre lei… la vedo più autentica e penso che si sia presa una bella tranvata.