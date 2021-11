Alex Belli cita Fedez al GF Vip: il gesto d’amore per Delia Duran

Alex Belli come Fedez (si fa per dire…). Il concorrente del Grande Fratello Vip, durante la festa di compleanno di Giucas, si è fatto mettere lo smalto sulle unghie da Sophie, facendosi scrivere il nome di Delia Duran come segno d’amore.

Alex Belli, gesto d’amore per Delia Duran citando Fedez

“Ma lo fa Fedez di mettersi lo smalto non posso io?”, ha affermato Alex Belli al GF Vip. “Ma lui non si è scritto il nome della moglie”, ha replicato Sophie.

E quindi, il nome di Delia è comparso sulla mano dell’attore, come segno d’amore nei suoi confronti. Peccato che in pochi credano che Belli abbia pensato alla Duran ieri sera, specie dopo gli sguardi che ha riservato a Soleil Sorge (ma di questo ci occuperemo a breve).

Ecco il risultato.

Alcuni tweet sull’argomento

Alex: “ma lo fa Fedez di mettersi lo smalto non posso io?” Sophie: “ma lui non si è scritto il nome della moglie” Alex che si fa smaltare il nome della moglie lo trovo così ridicolo 😭 #gfvip — Misswick92 (@crazylo91591062) November 15, 2021