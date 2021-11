Alex Belli, stanco del gossip che lo riguarda, si è confidato con Soleil Sorge affermando di non apprezzare nemmeno le ospitate TV da Barbara d’Urso prima del Grande Fratello Vip.

Barbara in questo momento:

Parlando dell’Isola dei Famosi, anche noi avevamo tirato fuori dal cilindro Alex alle prese con un feeling fin troppo accentuato nei confronti di Cristina Buccino. In quell’occasione l’attore di Centovetrine era ancora sposato con Katarina.

E’ pur vero che durante Domenica Live del 25 aprile 2021, Alex Belli avrebbe dovuto partecipare alla puntata con Delia Duran ma diede forfait “costringendo” Carmelita a fare un appello:

Alex Belli è sparito e non risponde al telefono, sta qui in Italia… non alle Maldive. Doveva essere qui in trasmissione ma sia lui che la sua fidanzata non rispondono al telefono e siamo molto preoccupati… non sto scherzando.