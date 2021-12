I vipponi, in attesa della puntata di domani sera, hanno avuto la possibilità di parlare con i familiari per capire cosa fare: continuare o andare via dal Grande Fratello Vip dopo il 13 dicembre? Alex Belli non ha ricevuto risposta ed avrebbe lanciato un messaggio in codice.

Alex Belli parla con “l’idraulico”: messaggi in codice al GF Vip?

A quanto pare l’attore ha fatto quattro telefonate alla sua famiglia ma nessuno gli avrebbe risposto. E così alla quinta ha chiamato “l’idraulico” che gli avrebbe consigliando di restare nella Casa del GF Vip.

Per gli amici di Twitter questo fantomatico “idraulico” chiamato da Belli sarebbe frutto di un messaggio in codice da parte di qualcuno che gli avrebbe consigliato di rimanere anche durante le vacanze natalizie.

Avete qualche idea in merito?

L’idraulico di Alex Belli che si chiama Fabrizio #gfvip pic.twitter.com/NxKcVqhGjy — solsken 🎄 (@afterglow933) December 12, 2021

L’idraulico che ha parlato al telefono con Alex Belli:#gfvip pic.twitter.com/xKIkKZkkSV — ᴍᴀʀᴛʏ 🥀⛄🌨 (@lookingforajoy) December 12, 2021

Alex per la precisione ha chiamato 5 numeri e pare si sia ritrovato a parlare con un idraulico che casualmente si chiama Fabrizio, cioè ma a cosa stiamo assistendo mi sento male #gfvip — hello it’s me (@Martina23027506) December 12, 2021

Alex riferendosi alle chiamate alla famiglia: Ho chiamato 5 numeri e non ha risposto nessuno. L’unico che ha risposto è stato l’idraulico. Sto male! ⚰️

Povero però! 😂😂#Gfvip pic.twitter.com/7zuPdZeNOB — More Inside🌙 (@MoreInsideX) December 12, 2021