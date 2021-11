Alex Belli contro tutti, l’attacco di Biagio D’Anelli non passa inosservato. Secondo le indiscrezioni, l’opinionista dovrebbe essere nella lista dei nove possibili concorrenti (in questo articolo vi raccontiamo tutto) che cominceranno ad entrare al Grande Fratello Vip a partire dalla fine di questo mese.

L’attore di Centovetrine, confidandosi con Soleil Sorge, ha svelato di partecipare controvoglia ai programmi di Barbara d’Urso perché non amerebbe il gossip ed i teatrini trash che si creavano negli show condotti da Carmelita:

Mi incastrano ogni volta. All’Isola mi hanno incastrato su sta roba, ovunque. Per me è una maledizione questa. Tutte le volte che faccio un cavolo di programma esce sta roba qua.

Andavo da Barbara D’Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi studi? A mala voglia! Sì, perché non me ne fregava un ca…o di parlare di quella roba lì. Giuro non mi andava di parlare di quello.