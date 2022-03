Davide Silvestri, intervistato da Casa Chi, ha svelato cosa ne pensa realmente di Alex Belli, specie dopo il “teatrino” del Grande Fratello Vip con protagoniste anche Delia Duran e Soleil Sorge.

Alex Belli attacca Davide Silvestri (in maniera immotivata)

Se non ne potevo più di Alex Belli? Ad un certo punto, ma gliel’ho detto anche in Casa, era diventato insopportabile. Quando è andato via ero contento, ma non l’ho mai nascosto neanche a lui in faccia. Peccato che si sia perso in questa storia, mi dispiace perché ci stavamo divertendo davvero tanto e stavamo portando tanti momenti d’arte e divertimento. Io ho provato a bloccarlo e gli ho detto che mi sarei allontanato perché non potevo più difenderlo.

Davide Silvestri ha svelato il suo pensiero nei confronti di Alex Belli in maniera pubblica, sincera e nemmeno troppo pesante.

Il man però si è “offeso” tanto da replicare:

Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me! Caso Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate non certo per la tua iguana!

Alex dovrebbe sapere che “sparlare” significa proprio parlare alle spalle in assenza del diretto interessato. Davide, in questo caso, ha risposto ad una domanda pubblica ribadendo più volte che questo pensiero era stato esposto anche faccia a faccia (in più di una occasione).

Ma guarda te se mi tocca difendere Davide Silvestri…