Alex Belli, intervistato da Casa Chi, oltre a parlare della rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo e svelare i rapporti oggi con Soleil Sorge, ha detto la sua sull’incontro tra Jessica Selassiè e Simone Bonaccorsi sparandola grossa su Barù.

In verità Jessica e Simone si sono incontrati nell’ascensore dove ho fatto la festa e lì sono scattati i cambi di numeri telefonici. Dove si sono scambiati i numeri? Io li ho persi di vista, c’è stato un buio totale… è un’allusione? E certo!

Alex Belli ha anche citato Barù:

Da Milano li ho visti a Roma il giorno dopo. Non so nulla? Simone non mi racconta dettagli ma spero che se sono rose fioriranno anche perché sarà molto più vero di tutta la liaison dei Jerù che invece era tutta una grandissima farsa da parte di Barù.

Jessica era in buona fede e Barù ci ha giocato sopra.