Per gli amici della rete Alex Belli e Soleil Sorge sarebbero oggettivamente attratti l’uno dall’altra e la Casa del Grande Fratello Vip, con le sue “imposizioni” non farebbe altro che aumentare questo desiderio.

Un video di iera sera poi, ha diviso il pubblico social in due parti: contrari e favorevoli al loro rapporto. Alex Belli ha tirato scherzosamente Soleil per le gambe avvinghiandosi addosso a lei tra una risata e un abbraccio.

Niente di scandaloso o politicamente scorretto, chiariamolo. Ma il suo gesto è stato considerato fin troppo confidenziale per una persona che reputi solo un’amica.

Se consideriamo anche la sua richiesta iniziale (non dormire al fianco delle donne del GF Vip per rispetto alla moglie Delia Duran), questo suo atteggiamento risulta incoerente.

Alex Belli si sta innamorando di Soleil Sorge o punta solamente alle clip del prime time? Fateci sapere la vostra!

Ieri sera ho avuto i brividi sentendo Alex brutti perché voleva far passare il gesto di Gianmaria verso Sophie come un gesto di stalking…. Purtroppo incattivisce tutti, persino Soleil. Mi spiace solo che quest’ultimo non sa difendersi #gfvip

— Fai parlare di te xkè sei TE🤟 (@Gieffando20) October 31, 2021