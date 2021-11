Alex Belli dopo lo scontro tra Soleil e sua moglie Delia, non smette di pensare al “fattaccio”. E così, durante un momento di confidenze con Sophie, esprime il suo “rancore” nei confronti della sua dolce metà,

Sophie ipotizza l’ingresso di Delia nella Casa del Grande Fratello Vip per un chiarimento con lui ma Alex sembra ancora molto infastidito dall’atteggiamento di sua moglie:

Mica gliela do vinta così. Ho troppa incaz**tura, non mi basta un’oretta. Tu non sai quanto sono incaz**to io. Prima dobbiamo chiarire. Guarda che tu non te ne rendi mica conto. Non mi fare parlare va… lei ci vede 24 ore su 24, perché è partita di melone così? In quale cespuglio è andata a finire? Ma riprenditi.