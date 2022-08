Alessio Tripi al Grande Fratello Vip? Lo spoiler e le possibilità – VIDEO

Alessio Tripi al Grande Fratello Vip? Il belloccio de La Pupa e il Secchione Show, sbarcherà sicuramente in un programma Mediaset così come spoilerato sulle sue storie di Instagram.

Condividendo uno scatto a petto nudo, Alessio Tripi ha postato il logo di Canale 5 scrivendo: “Le chiamate improvvise sono quelle più belle! Stay tuned, non vedo l’ora di raccontarvi tutto”.

Successivamente l’ex Pupo ha aggiunto:

Mi state scrivendo in tantissimi ma vi giuro che ancora non posso dirvelo, ho già spoilerato su che canale è! Quindi dai, ci potete arrivare… vi giuro che appena potrò ve lo dirò subito. Come sempre vi ringrazio perché siete la mia famiglia. Però una cosa ve la voglio dire, ci saranno tante risate anche a questo giro, ve lo prometto.