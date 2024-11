Ecco perché Alessio Pecorelli è stato cacciato da Uomini e Donne

Nel corso della giornata di ieri, martedì 19 novembre, si è registrata la nuova puntata di Uomini e Donne con un risvolto “shock”. Il tronista Alessio Pecorelli è stato invitato a lasciare il trono.

Ma cosa ha spinto Maria De Filippi a prendere questa decisione? Le anticipazioni di SuperGuidaTV ci raccontano in dettaglio cosa è accaduto davvero:

Alessio si è trovato costretto ad abbandonare il trono. Il bel tronista è rimasto senza corteggiatrici. Sono tutte andate via. Maria De Filippi lo ha quindi invitato ad abbandonare. Come mai tutto ciò?

A pesare sulla decisioni delle ragazze che lo corteggiavano è sicuramente stato il suo atteggiamento, il fatto che abbia dichiarato di aver intenzione di baciare tutte, anche una dopo l’altra se le esterne erano ravvicinate.

In più si sono aggiunte le segnalazioni che lo vedevano in alcuni locali con una ragazza. Se si partecipa a Uomini e Donne come tronista non si può andare a fare “baldoria” nei locali.

Eppure Alessio pare non aver voluto seguire le regole. Guarda caso, oltretutto, alla redazione aveva detto una cosa diversa. Doveva essere da un’altra parte. La segnalazione lo vede oltretutto aver fatto festa, in passato, anche con Mario Cusitore. Il bel chef dice che in realtà erano compleanni di amici in comune, ma a questo punto nascono vari dubbi a tutti.