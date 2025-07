Alessio Loparco, dedica per Sonia M dopo Temptation Island

Arriva una dedica di Alessio Loparco per Sonia M dopo Temptation Island, il ragazzo la fa utilizzando Tiktok.

Anche se Alessio Loparco è stato eliminato già nella prima puntata di Temptation Island 2025, e la sua storia con Sonia M. si è chiusa, lui comunque non si arrende. Poche ore fa, infatti, i ha pubblicato su TikTok una dedica molto sentita, con caption:

“Spero un giorno tu potrai perdonarmi per le mie cafonate, perché l’amore vince sempre.”

Un messaggio che ha dato ai fan del programma nuovo pane per i propri denti. Nei commenti, infatti, sono continuati gli attacchi e le accuse nei confronti del ragazzo (trovi il video a inizio articolo)

Il racconto di Alessio e Sonia

Sonia (qui per vedere le sue foto prime dei ritocchini) e Alessio hanno deciso di partecipare a Temptation Island per testare la solidità della loro relazione. Prima di separarsi, lui l’ha salutata con un bacio e parole rassicuranti. Tuttavia, poche ore dopo l’ingresso nel villaggio, Alessio ha registrato un confessionale scioccante, svelando di non sapere nemmeno se ha mai amato davvero Sonia.

“Non so se la amo, o peggio, se non l’ho mai amata”, ha confessato, rivelando di averle fatto una proposta di matrimonio “per gratitudine, non per amore”, e di non provare più attrazione fisica verso di lei.

Il confronto saltato e l’uscita dal programma

Sonia, devastata dalle sue parole, ha chiesto subito un falò di confronto. Alessio però si è rifiutato di presentarsi, sostenendo che Sonia, minacciando di andarsene, volesse solo impedirgli di vivere l’esperienza televisiva, e quindi dimostrasse di non amarlo.

Secondo il regolamento, se uno dei due lascia il programma, anche l’altro è obbligato a farlo. Quando Sonia ha effettivamente deciso di uscire, Alessio è stato costretto a seguirla.

Colpo di scena: Sonia rientra… come ospite

A sorpresa, le altre fidanzate hanno chiesto a Sonia di rientrare nel villaggio come ospite, e la produzione ha acconsentito. Una mossa che ha ribaltato la situazione, lasciando aperta la porta a nuovi sviluppi nelle prossime puntate.