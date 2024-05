Alessio Falsone ritorna sui social e ci regala la bella notizia della giornata: non lo vedremo più in TV dopo la rottura con Anita Olivieri.

La coppia, durata un paio di mesi dopo la fine del Grande Fratello, ha deciso di lasciarsi e la notizia non ha generato particolari drammi (convalidando la previsione di Queen Beatrice Luzzi).

Lui, dopo aver ripreso in mano il suo account di Instagram, ci fa sapere di stare bene:

Cari amici ben trovati su questi canali per dire molto velocemente alcune piccole cose. La prima è che stiamo bene, quindi vi ringrazio per i messaggi, ma stiamo bene.

Mi rendo conto per il dispiacere generale troviamo però un equilibrio… non prendetela peggio di come l’abbiamo presa noi perché mi sembra eccessivo e soprattutto… non tritate il cazz*.

Seconda cosa… giustamente c’è poi la gente che ci sguazza e dice ‘l’avevo detto, adesso andrà a Temptation Island e Uomini e Donne’. Non succederà ovviamente mai questa roba qua.

Non andrò a fare nessun tipo di programma di questo genere. Non andrò più in televisione, perché voglio allenare e fare dell’altro.

Mi hanno pure telefonato, ma non lo farò proprio perché non lo voglio fare. Terza e ultima cosa ragazzi… uso i social in maniera ludica. Quindi se non pubblico non è che ho fatto un frontale e sono morto.

Semplicemente avrò altro da fare, oppure non ho nulla da dire.