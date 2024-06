Alessio Falsone si arrabbia con Edoardo Sanson: sfogo contro l’ex di Anita 

Nonostante Alessio Falsone e Anita Olivieri si siano lasciati pochi mesi dopo la fine del Grande Fratello, tra di loro è rimasto un rapporto di stima e affetto reciproco.

E così, proprio Alessio Falsone, in queste ore si è scagliato contro Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri.

Alessio ha accusato Edoardo di non aver difeso la Olivieri dopo i recenti attacchi ricevuti sui social in merito al pettegolezzo che avrebbe parlato di un riavvicinamento tra i due ex:

Fratello, io non ti conosco e non me ne frega un ca**o di conoscerti, ma dico io: sei stato dieci anni insieme a questa ragazza e permetti che si dicano di lei determinate cose? Però in televisione a fare il cane bastonato ci vai? Ma mettere il muso sui social e dire ‘fermi un attimo’ non lo fai. Perché i soldi non ti fanno signore, ricordati che ci vogliono le pa**e per essere uomini e comportarsi da persone serie. Magari fallo!