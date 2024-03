Alessio Falsone parla di Anita: “Magari fuori da qui sarò pieno di fig* e non mi andrà di…” – VIDEO

La “storia” tra Anita Olivieri e Alessio Falsone durerà come un gatto in tangenziale? Probabilmente sì. Il nuovo concorrente del Grande Fratello, ha già mostrato – in più di un’occasione – tutta la sua insofferenza.

Alessio Falsone parla di Anita: “Fuori da qui sarò pieno di fig*!”

Alessio Falsone, chiacchierando con Rosy Chin, ha svelato di avere più di un dubbio sulla sua futura relazione con Anita Olivieri fuori dalla Casa del Grande Fratello:

Io ti dico che fuori sarà difficile perché siamo distanti, lei è qui dentro da sei mesi, può succedere anche a me che esco fuori e sono pieno di f*ga e non mi va di stare in questa storia, io sono molto onesto nel dire che è così e che fuori finire perché io mi conosco, sono pigro Rosy, sono comodo, sono troppo comodo nella mia vita e mi piace essere comodo, faccio in modo di essere comodo. Non voglio illudere nessuno, io devo uscire da questa Casa per capire.

Alessio Falsone ha confidato a Sergio D’Ottavi pure di essersi sentito “pressato” da Signorini durante la diretta:

Sta di fatto che a me ieri mi hanno messo pressione pesante… Dopo una settimana essere mandati in suite è pesante, dopo quindici giorni, quant’è? Pressione perché se uscito dalla suite avendola solo abbracciata per dirti… oggi mi sarei sentito veramente il capo dei cog*ioni, lascia perdere che poi è venuto tutto naturale, però è stata una bella spinta giù dal dirupo.