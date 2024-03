Alessio Falsone si “tradisce”: Anita? Ecco perché ci ha provato – VIDEO

Anita Olivieri e Alessio Falsone sono la nuova “coppia” del Grande Fratello. Tuttavia, il ragazzo pare stia già facendo dei passi indietro parlando già del futuro traballante fuori dalla Casa.

MA NON SO SPIEGARTIIIII CHE IL NOSTRO AMORE APPENA NATOOOOO È GIÀ FINIIIIIIII-IIIIIII-TOOOOOOO #grandefratello

pic.twitter.com/KXjaSjOuVO — Walter Yang  (@WalterSylarYang) March 9, 2024



E non solo. Alessio, confidandosi con Sergio e Greta, ha svelato di aver sentito fortissime pressioni da parte degli autori del GF, che, in fretta e fuori, gli hanno organizzato una cena romantica in Suite:

Sta di fatto che ieri mi hanno messo pressione pesante. L’impressione è che se uscito dalla suite avendola abbracciata mi sarei sentito il capo dei cogl**ni, poi lascia fare che è stato tutto naturale.

Poi ha concluso:

Una bella spinta giù dal dirupo!

Quanto durerà questa storia secondo voi? Io un’idea ce l’avrei già…

Quindi alessio ha limonato con Anita altrimenti sarebbe passato per cogli@@e e per volere degli autori ha dovuto 😳😨#grandefratello pic.twitter.com/3dcrpyJX1q — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 9, 2024