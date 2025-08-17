La loro storia a Temptation Island ha fatto discutere, emozionare e anche dividere il pubblico. Ma adesso, per Alessio Loparco e Sonia Mattalia, sembra arrivata una svolta clamorosa che nulla ha a che fare con i falò di confronto e le dinamiche amorose.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i due ex protagonisti del reality dei sentimenti avrebbero deciso di cancellarsi dall’ordine degli avvocati. Una scelta presa – stando alle indiscrezioni – già il 12 giugno 2025, quindi ben prima della messa in onda del programma su Canale 5.

Alessio e Sonia: addio all’ordine degli avvocati dopo Temptation Island

La decisione di Sonia e Alessio ha immediatamente acceso i riflettori. Da una parte, c’è chi sostiene che i due abbiano scelto di rinunciare alla toga per evitare eventuali sanzioni disciplinari legate alla loro partecipazione televisiva. Dall’altra, alcune fonti vicine alla coppia parlano di un desiderio ben preciso: tentare la carriera nel mondo dello spettacolo.

Secondo le indiscrezioni, Sonia Mattalia avrebbe già messo in vendita il suo studio legale, mentre Alessio Loparco avrebbe rimosso la targa del proprio. Una decisione netta, che sembra chiudere definitivamente con il passato professionale per aprire nuove strade nel mondo della tv e dello showbiz.

La voce dei genitori di Alessio: “Perché ci hai dimenticati?”

Ma le novità non riguardano solo la vita lavorativa dei due ex concorrenti di Temptation Island. Dalle pagine di Oggi è emerso anche un appello accorato dei genitori di Alessio, Rosa e Pietro, che non sentirebbero il figlio da mesi.

Il loro messaggio è un pugno allo stomaco, un grido d’amore che mette in luce il lato più fragile della vicenda:

“Alessio siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché tu ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio”.

Parole che raccontano non solo la preoccupazione di una famiglia, ma anche il lato umano e privato che spesso resta nascosto dietro i riflettori.

Alessio e Sonia dopo Temptation Island: tra futuro incerto e nuove sfide

Al momento, i diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia né sui social né attraverso interviste. Resta da capire se si tratti davvero di un nuovo inizio nel mondo dello spettacolo o se dietro questa decisione ci siano motivazioni diverse e più personali.

Quel che è certo è che la coppia continua a far parlare di sé, non solo per le scelte professionali ma anche per le dinamiche familiari che, a distanza di mesi dalla fine del reality, restano avvolte nel mistero.