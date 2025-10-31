Emanuel Lo infuriato con Alessio Di Ponzio ad Amici – VIDEO

Durante il daytime di Amici 25, un acceso confronto ha visto protagonista Alessio, il ballerino della scuola che ha suscitato la reazione dura del suo insegnante, Emanuel Lo. Tutto è nato da una serie di osservazioni da parte dei professionisti sul comportamento e l’impegno dei ragazzi in sala prove.

La discussione tra Emanuel Lo e Alessio

Come già accaduto nel canto, anche nel ballo i professori di Amici hanno voluto ascoltare il parere dei professionisti sui loro allievi. Tutti i ballerini sono stati convocati in palestra, dove sono arrivati gli insegnanti e i professionisti.

Alla domanda di Alessandra Celentano su chi avesse l’atteggiamento più positivo in sala, i professionisti hanno indicato all’unisono Pierpaolo, allievo di Veronica Peparini.

Subito dopo è stato chiesto se ci fossero critiche da fare. È emersa quella nei confronti di Alessio, segnalata dalla professionista Arianna Forte, che ha affermato che il ballerino “potrebbe fare molto di più”.

Dispiaciuto per il giudizio, Emanuel Lo è intervenuto dicendo: “Vorrei che da adesso in poi questa cosa variasse. Non vorrei più sentire un discorso del genere”. Il professore ha spiegato di voler vedere Alessio impegnato con la stessa determinazione sia in sua presenza che in sua assenza.

In un primo momento, Alessio ha ammesso di riconoscersi nelle parole della professionista, ma di non riuscire a comprenderne appieno il motivo. Più tardi, parlando con Pierpaolo in sala relax, ha confessato: “Ci sono un po’ rimasto. Tra tutti praticamente il peggiore sono io. Io non penso che mi adagio. Mi sono trovato spiazzato. Non sembra rispecchiare quello che sento”.

Il confronto diretto tra insegnante e allievo: “Tira fuori le pa**e”

Poco dopo Alessio viene convocato dal suo maestro Emanuel Lo #Amici25 pic.twitter.com/sZyD7bxtOJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2025

Dopo aver ascoltato le sue riflessioni, Emanuel Lo ha deciso di convocare Alessio per un faccia a faccia. Durante il confronto, non ha usato mezzi termini: gli ha detto chiaramente di dover accogliere le critiche e tirare fuori il carattere.

Il professore ha sottolineato che il ballerino avrebbe dovuto avere “il coraggio di dire subito cosa pensasse anziché nascondersi dietro a un dito”. Un richiamo forte, che ha messo Alessio di fronte alla necessità di dimostrare maggiore personalità e determinazione.

Una volta tornato in casetta, Alessio ha riflettuto sull’accaduto e ha chiesto di poter parlare nuovamente con Emanuel Lo e Arianna per chiarirsi. Tuttavia, la richiesta è stata respinta con una lettera: per il professore, è arrivato il momento di dimostrare con i fatti e non con le parole.