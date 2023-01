La storia di Alessio a C’è posta per te, chiamato insieme alla compagna Veronica dal padre Salvo (a sua volta accompagnato dalla sorella minore e dalla nuova compagna del genitore), è stata oscurata da una somiglianza. Il ragazzo, infatti, ha distratto per tutta la durata della sua presenza in studio non solo il pubblico da casa ma anche la stessa Maria De Filippi che non ha potuto non sottolineare la grande somiglianza ad un (ex) ballerino di Amici.

Alessio a C’è posta per te, somiglianza con Andreas Muller

Al termine della storia, quando Alessio ha finalmente deciso di aprire la busta, Maria De Filippi è intervenuta togliendosi un peso ed esclamando:

Sai che assomigli ad un ballerino di Amici? Ma è una cosa imbarazzante! No? Assomigli ad Andreas Muller ma in un modo… Alessio ti giuro!

Il ragazzo protagonista della seconda storia della terza puntata di C’è posta per te ha confermato che non si tratterebbe della prima persona a dirglielo, ma intanto sui social le reazioni sono state discordanti, tra chi ha confermato la grande somiglianza tra Alessio ed Andreas Muller e chi invece lo ha trovato più somigliante a Messi.

#cepostaperte “Sai che somigli a Andreas il ballerino di amici?” Andreas: pic.twitter.com/7gOGNHAwdV — Tele Volpone 📺 🦊 (@foxalessio) January 21, 2023

Maria ti adoro… Ma non scherziamo con le cose serie.

Di ANDREAS ce n’è uno solo. #CePostaPerTe pic.twitter.com/WW3DCym4Lz — Giulia💜 (@_la_giuls_) January 21, 2023

“Somigli ad un ballerino di amici, Adreas Muller”

Andreas Muller #CePostaPerTe pic.twitter.com/OMLO9RtHeC — Michele ⚓️ (@xMikele87) January 21, 2023

Se l’ha detto Maria allora é vero che assomiglia ad Andreas Muller 😂😂😂 #cepostaperte pic.twitter.com/mCNkTRdQcQ — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) January 21, 2023

Muller intanto ha reagito all’intervento di Maria De Filippi a C’è posta per te ed a tutti i tweet che lo citavano nel corso della serata di ieri:

La storia di Alessio a C’è posta per te

E’ stato papà Salvo a mandare la busta al figlio Alessio ed alla compagna, con i quali ha interrotto i rapporti nel 2019, ovvero con l’ingresso nella vita dell’uomo di Simona, la nuova compagna giunta dopo la morte della madre:

Di mamma ce n’è solo una e Simona non può prendere il posto della mamma!

Così il padre ha spiegato Salvo, che ha ammesso di aver avuto bisogno di una persona nella sua vita dopo la scomparsa prematura della moglie. Dopo aver implorato il suo perdono e dopo l’intervento di Maria, alla fine Alessio ha deciso di aprire la busta e recuperare i rapporti con la sua famiglia: