E’ Alessio Cavaliere l’eliminato del quarto Serale di Amici 22, nella puntata andata in onda sabato 8 aprile. Il ballerino appartenente alla squadra di Raimondo Todaro e Arisa non ha superato il ballottaggio con Mattia Zenzola, uscendo così dal talent di Maria De Filippi.

Ovviamente, come da tradizione, non sono mancate le reazioni a caldo del ballerino di Amici 22 eliminato nel quarto Serale. Alessio, ai microfoni di WittyTv ha voluto ripercorrere la sua esperienza nella Scuola di talenti di Canale 5.

Alessio Cavaliere è entrato ad Amici 22 in corsa:

Quando sono entrato ero spiazzato, non sapevo dove mettere le mani e dove potevo arrivare. Ero senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniera magnifica dai ragazzi e mi sono subito sentito legato a tutti.

L’ultimo eliminato da Amici 22 non credeva di arrivare fino a questo punto del suo percorso, ma ha certamente voglia di rimettersi rapidamente in pista:

Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, mi dicevo: “Forse un po’ ce l’hai fatta”. È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Sono soddisfatto di mese stesso, se mi guardo dentro dico “bravo, complimenti”. Da domani mi rimetto in gioco e non mi fermo più. Non è stata una fine, ma l’inizio di qualcosa altro.