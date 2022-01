Dopo aver scontato la condanna per spaccio, Alessio Bruno, conosciuto per aver partecipato a Temptation Island, è finalmente uscito dal carcere ed ha postato un video sul suo account di Instagram dopo circa due anni di silenzio.

Ecco cosa scriveva FanPage all’epoca dei fatti:

E’ stato arrestato e condannato questa mattina per detenzione di sostanze stupefacenti. L’ex partecipante del programma di Canale 5 in cui l’amore viene messo a dura prova, è stato fermato ieri nella sua macchina in zona Tiburtina a Roma. Trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente, è scattata subito dopo la perquisizione domiciliare.

Durante la perquisizione nell’abitazione in cui vive, gli investigatori hanno trovato un borsello contenente cocaina di grado di purezza molto elevato e 5mila euro circa in contanti. L’ex protagonista di Temptation Island è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi e a pagare una multa di 14mila euro, dopo essere stato giudicato con rito direttissimo questa mattina a piazzale Clodio.

Alessio Bruno, ora fidanzato della presentatrice e modella Eleonora D’Alessandro ha ammesso davanti nel corso dell’udienza di svolgere l’attività di spacciatore da circa un mese poiché la nuova fidanzata guadagna molto più di lui. Una ragione che l’ha spinto a dedicarsi alla rischiosa ma remunerativa attività extralegale.

L’ex calciatore, ora influencer, dopo aver partecipato al reality di Canale 5 con l’allora fidanzata Valeria Bigella ed essere uscita insieme a lei dal programma, era diventato poco dopo single. Poi la storia d’amore con la giovane Eleonora D’Alessandro, già Miss Universo Italia, più giovane di lui di sei anni.