Sarebbe stata Alessia Solidani la donna che, secondo Francesco Totti, avrebbe in qualche modo ‘coperto’ i presunti tradimenti di Ilary Blasi. Proprio lei, sempre secondo l’ex calciatore, avrebbe fatto da tramite tra Ilary e l’altro uomo. Alessia, parrucchiera 48enne, è una delle hair stylist tra le più conosciute d’Italia.

Come rammenta Fanpage.it, fu Alessia Solidani a pettinare Ilary Blasi il 19 giugno 2005, quando sposò Francesco Totti. Un rapporto professionale che si è poi trasformato negli anni in una amicizia solida.

Dopo le parole di Totti al Corriere della Sera, Fanpage ha raggiunto Alessia dandole la possibilità di replicare alle accuse, ma la donna ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di alimentare le polemiche:

Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente da sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco.