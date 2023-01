Lo scorso anno, tra le tante storie di C’è posta per te ce ne fu una che fece particolarmente discutere e che vide come protagonista la giovane Alessia Quarto. La ragazza di Boscoreale fu chiamata dal marito Giovanni, disposto a scusarsi con lei dopo averla tradita con una sua cugina. Ma cosa è successo un anno dopo?

Alessia Quarto un anno dopo C’è posta per te

E’ trascorso un anno dalla messa in onda della storia di Alessia e Giovanni a C’è posta per te, ed in tanti appassionati del programma condotto da Maria De Filippi, ricorderanno ancora alla perfezione la messa in onda della fatidica puntata.

Se subito dopo la messa in onda della puntata Alessia Quarto eliminò prontamente ogni riferimento all’ex, cosa è accaduto ad un anno dalla messa in onda? La ragazza ne ha parlato in una intervista al sito Vice.com, ricordando l’emozione nel ricevere la fatidica busta:

Seguo il programma da quando ero piccola e mi è sempre piaciuto ma non pensavo che potesse capitare a me, di ricevere la busta. Quando mia sorella mi ha detto di andare fuori perché mi aspettava il postino, ho pensato stesse scherzando. Mi sono resa conto che era tutto vero solo quando sono uscita di casa e ad aspettarmi c’erano una schiera di telecamere e il postino Maurizio con una busta in mano.

Una volta in studio, Alessia non immaginava che dietro la busta potesse esserci proprio l’ex marito:

Più che altro non pensavo fosse possibile: il mio ex era un’opzione che avevo considerato ma erano passati poco più di due mesi dalla fine della nostra relazione e non credevo che i tempi televisivi potessero essere così brevi, inoltre conoscendo lui mi sembrava assurdo.

La sua prima reazione alla vista di Giovanni fu una risata, ma nel corso della puntata non mancarono le lacrime:

Mi sembrava assurdo che fosse davvero lì per fare pace. Dopo aver scoperto che mi aveva tradita con una parente in un periodo molto delicato della nostra vita ho chiuso la relazione e non ho più risposto ai messaggi e alle chiamate. Lui sapeva che mi piaceva molto il programma, penso lo abbia fatto per questo, oltre al puntare alla mia sensibilità; fare un gesto così grande per dimostrarmi quanto lui ci stesse male. In puntata ho chiuso la busta, era passato troppo poco tempo per poterne parlare. Per tutto il tempo però Maria [De Filippi] ha avuto un atteggiamento veramente rispettoso. È stata una emozione vederla dal vivo.

La sua partecipazione a C’è posta per te è stata anche causa di una immotivata ed inaspettata popolarità sia social ma non solo. Ma Alessia ha svelato di aver ricevuto soprattutto supporto. Infine ha svelato qual è ancora oggi la domanda ricorrente: