Alessia Marcuzzi è la protagonista della nuova cover di Vanity Fair per celebrare chi ha il coraggio di fermarsi e rispondere ad una delle domande più difficili di sempre: cosa vuoi diventare? La ex conduttrice Mediaset lo ha fatto ed è riuscita anche a trovare delle risposte.

La Marcuzzi si è resa protagonista di una intervista-confessione tra le pagine del settimanale Vanity Fair in cui ha spiegato cosa l’ha spinta a dire addio a Mediaset, almeno per il momento e nonostante la sua decisione abbia lasciato tutti di stucco:

Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: “Che cosa vuoi diventare?”. E rispondersi. Mi sono detta: “Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?”. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire.

Nel suo editoriale il direttore Simone Marchetti scrive:

Alessia, come tutti noi, si è trovata davanti alla domanda più difficile: tu che cosa vuoi diventare? Questo quesito, un monito che naturalmente attraversa la vita di tutti, dopo la pandemia è diventato ancora più grande, ancora più ingombrante, ancora più difficile da non considerare. Non c’è una risposta valida per tutti. Alessia ci ha dato la sua.