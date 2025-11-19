Alessia Marcuzzi tornerebbe al Grande Fratello? La risposta

Alessia Marcuzzi è tornata a raccontarsi in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, dove ha ripercorso alcuni aspetti della sua vita privata e professionale. La conduttrice, tra i volti più riconosciuti della TV italiana, ha iniziato parlando della sua attuale visione dell’amore e delle relazioni, spiegando come negli anni sia cambiato il suo modo di scegliere chi frequentare.

Ha descritto questo suo nuovo equilibrio con parole molto chiare: “Ad oggi valuto le mie scelte su chi frequentare in base ad altri aspetti ed esigenze. Adesso ho bisogno di altro, oltre al battito del cuore. Cerco la complicità, la condivisione, la curiosità. Cerco ciò che mi fa stare bene. E, prima di uscire allo scoperto, di fare un passo, voglio essere sicura. Non mi sono mai esposta con qualcuno che non mi interessasse così tanto.”

La presentatrice ha aggiunto che, pur avendo avuto storie importanti, ha sentito la necessità di ritrovare un proprio equilibrio personale: “Sono stata fortunata in amore. Ho amato tanto, ma ci sono momenti in cui devi cercare di stare bene con te stesso. Io, forse, non lo ero fino in fondo e avevo bisogno di un’altra persona per completarmi. Adesso sto bene, mi sento libera ed è strano per me dirlo, perché comunque devo stare attenta a tutto, anche quando esco a mangiare con gli amici.”

Parlando del tema del tradimento, la Marcuzzi ha spiegato di non essersi mai trovata nella situazione di sorprendere qualcuno, pur dicendo di avere un buon intuito nel capire se una persona sta mentendo.

Ritorno al Grande Fratello?

Nell’intervista non potevano mancare riferimenti ai programmi che l’hanno resa uno dei volti simbolo della TV generalista, come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi. Ma oggi, racconta, è più attratta da nuove sfide: “Mi manca sempre qualcosa di nuovo. Quello che è stato fatto è passato. Cerco stimoli nuovi, creativi. Come Traitors.”

La conduttrice ha poi parlato del suo impegno più recente, il programma The Traitors, disponibile su Amazon Prime Video. Ha spiegato quali ritiene essere gli elementi chiave del successo del format: “Il successo del programma? Capire le strategie di gioco. Agli spettatori viene rivelato subito chi sono i traditori e chi i leali. E il pubblico si diverte a studiare i comportamenti sapendo già chi mente. A volte tifa per i leali, a volte per i traditori. E’ stato uno dei più bei programma che ho condotto. Mi sono inventata delle cose, dei vezzi, delle espressioni diverse da quelle che assumo solitamente in tv. Incutevo persino timore. Quando arrivavo nel salone, i concorrenti si ammutolivano nella speranza che fossi tornata un po’ più dolce!”.