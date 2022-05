Alessia Marcuzzi torna in TV: ecco dove e quando la vedremo

Alessia Marcuzzi torna in televisione dopo una lunga pausa che ha deciso di prendere in maniera assolutamente volontaria. La conduttrice sarà ospite di Mara Venier, proprio come ha annunciato in diretta a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio.

Alessia Marcuzzi torna in TV: ecco dove e quando

Mara Venier sarà in diretta su Rai1 nella prima serata del 27 maggio per uno speciale di “Domenica In” dedicato ai 30 anni dall’esordio. Tra gli ospiti della “Zia” ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Luciana Littizzetto, Gigi D’Alessio, Il Volo, Ornella Vanoni e anche Alessia Marcuzzi.

Proprio la Venier, in una recente intervista al Messaggero aveva parlato di Alessia come sua perfetta erede.

Personalmente spero che questo passaggio televisivo di Alessia le apra le porte ad una nuova vita televisiva in Rai. Il suo volto familiare, materno e dolcemente ironico manca tantissimo.

Mara parla di Alessia

Alessia mia erede? Lei sarebbe perfetta. L’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme. È in grande forma.

