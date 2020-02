Isola che lasci, isola che trovi. Alessia Marcuzzi, già conduttrice de Le Iene, ha da poco detto ufficialmente addio alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni che le dedica la cover, racconta anche che presto sarà nuovamente al timone di Temptation Island Vip.

Alessia Marcuzzi dice addio all’Isola: “Farò ancora Temptation Island Vip”

“Le isole c’entrano ma parliamo della nostra Sardegna. L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island”, spiega al settimanale diretto da Aldo Vitali.

“Ho lasciato l’Isola – prosegue – perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto. L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”.

Poi non chiude le porte alla possibilità di poter sbarcare sull’Isola dei Famosi come concorrente, esattamente come aveva fatto Simona Ventura: “Tornarci come concorrente? Mai dire mai”, afferma Alessia Marcuzzi. Nel frattempo, se il reality show dall’Honduras dovesse esserci ancora (si parla di cancellazione per questo anno, cliccare per credere), si punta al volto di Ilary Blasi in compagnia di Alvin nel ruolo di opinionista: vedremo cosa accadrà.