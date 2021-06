Il futuro televisivo di Alessia Marcuzzi è in “bilico”? Secondo i colleghi di Blogo, tra i corridoi di Mediaset ci sarebbe dell’agitazione in merito alla faccenda.

Alessia Marcuzzi, rinnovo Mediaset: “seri problemi”

Se Paolo Bonolis ha rinnovato con l’azienda e Maria De Filippi è vicinissima alla sua definizione, pare che per Alessia Marcuzzi ci siano, invece, dei seri problemi:

Secondo le voci che circolano l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi pare nicchi sul fronte rinnovo.

C’è quindi un giallo in atto rispetto al rinnovo di contratto della bella e brava Alessia Marcuzzi a cui quest’anno non è stato permesso il bis a Temptation island, stante la decisione di produrre questa volta una serie unica invece delle due dello scorso anno, serie unica che è stata affidata ancora una volta a Filippo Bisciglia, che è stato dunque preferito ad Alessia Marcuzzi.

Alessia quest’anno è stata impegnata con Le Iene Show ma la conduttrice ha dichiarato in più di un’occasione di non avere la “smania” di esserci per forza, anzi:

Temptation? Per il momento è prevista una sola versione con Filippo Bisciglia. Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che “Temptation Island” mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi. Harem è il mio programma del cuore. Parlare in modo confidenziale con donne che da sole e con il proprio impegno sono riuscite a creare qualcosa e a diventare un modello. Non lo dico per vantarmi, ma molte donne si identificano con me perché io mi sono fatta da sola, prima in televisione e ora come imprenditrice nel mondo del fashion e del beauty.

Lasciarsi scappare (o mettere in un angolo) una professionista come la Marcuzzi lo trovo veramente assurdo!