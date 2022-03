Alessia Marcuzzi verso la Rai? “Trattativa segreta e in fase avanzata”

Alessia Marcuzzi in Rai? Secondo Dagospia ci sarebbe in corso una trattativa segreta per riportare la conduttrice in televisione dopo le precedenti notizie in merito al riavvicinamento Mediaset e il contatto con Discovery.

Stando alle nostre fonti sarebbe in corso una trattativa con i vertici di Viale Mazzini. Una trattativa segreta, gestita direttamente dal potente manager Beppe Caschetto con l’amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Una trattativa non conclusa ma in fase avanzata. Sui titoli le bocche sono cucite, cosa bolle in pentola?

Personalmente non vedo l’ora di rivedere Alessia in televisione: voi cosa ne pensate?

Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni.

Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono.