A circa sei mesi di distanza dal suo “addio” a Mediaset, Alessia Marcuzzi fa un passo indietro e, per fortuna, torna in televisione. Per lei, secondo il buon Giuseppe Candela via Dagospia, la conduzione de Le Iene (e non solo).

Alessia Marcuzzi torna a Mediaset: si aprono le porte del GF Vip?

Un dietrofront per la Marcuzzi sei mesi dopo il clamoroso addio. La trattativa portata avanti dal potente manager Beppe Caschetto dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Un contratto ampio che prevederebbe la conduzione di più programmi, tra questi Le iene da mercoledì 9 febbraio e poi altri progetti, non proprio con titoli nuovi, sia su Italia 1 sia su Canale 5.

Non so voi ma io appena ho letto “altri progetti, non proprio titoli nuovi, anche su Canale 5”, ho immediatamente pensato al Grande Fratello Vip. Pagherei oro per vedere Alessia Marcuzzi al timone della prossima edizione del reality show!



A mio parere, cambiare conduttore e autori, porterebbe al programma una ventata d’aria fresca e novità: voi cosa ne pensate?

Il comunicato di giugno