Alessia Marcuzzi, l’addio a Mediaset e la proposta TV per il figlio Tommaso: “Spero partecipi almeno ad una puntata di Boomerissima”

Alessia Marcuzzi (finalmente) torna in TV. La conduttrice romana approderà su Rai2 con Boomerissima, il programma in partenza dal prossimo autunno. Intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, svela che il “divorzio” con Mediaset non è stato di certo un tradimento.

Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia.

Alessia racconta anche come sarà Boomerissima:

Un varietà ricco di ospiti in cui metterò a confronto due generazioni, la mia e quella dei millennials. L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata.

Che Alessia Marcuzzi potesse tornare in televisione approdando in Rai, si era intuito nel corso della sua ospitata a Domenica In da Mara Venier:

È passato un anno, fa strano essere qui, che bello. Il Covid ha cambiato la percezione di tutti. Sono una donna fortunata e mi sono presa un periodo di tempo, quindi l’ho potuto fare, però quando poi quella lucetta rossa si accende se ce l’hai dentro ti manca.

Aspetto il ritorno di Alessia in TV come la mezzanotte del 24 dicembre per scartare i regali di Natale.